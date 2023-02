Liga : le Rayo Vallecano domine Almeria et grimpe à la cinquième place du classement

Ce lundi soir, le Rayo Vallecano, huitième de Liga avec 29 points au compteur, recevait Almeria. Une formation classée en 14e position avec 22 points. En première période, les deux formations se sont neutralisées et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Pourtant, les locaux avaient inscrit un but refusé à la 21e minute.

Au retour des vestiaires, le Rayo Vallecano a continué à dominer les débats et a fini par trouver la faille. Rodrigo Ely a marqué contre son camp suite à un corner (1-0, 54e). Puis, le Rayo Vallecano n’a pas eu besoin d’Almeria pour doubler la mise mais d’un coaching gagnant. Entré à la 62e, Álvaro García a marqué sur son premier ballon 19 secondes après être entré. Son équipe s’est imposée au finale 2 à 0 et grimpe à la cinquième place du classement de la Liga. Une belle opération de la part du Rayo Vallecano.

