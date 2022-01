Coupe de France : avec un triplé de Kylian Mbappé, le PSG s'impose sans forcer contre Vannes et file en huitièmes

A l'occasion de l'avant dernier seizième de finale de Coupe de France, Vannes, huitième de National 2, accueillait le Paris Saint-Germain, solide leader de Ligue 1, ce lundi à 21h10. Au Stade de La Rabine, les Bretons se présentaient avec une belle dose de confiance puisqu'ils n'avaient perdu qu'une seule de leurs neuf dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais le défi s'annonçait, malgré tout, immense face à l'ogre parisien, invaincu depuis le 24 novembre dernier et une défaite en Ligue des champions, sur la pelouse de Manchester City (2-1). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino, privé de onze joueurs, optait pour un 4-3-3 avec Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Dagba, Kehrer, Kimpembe et Mendes formaient la défense. En sentinelle, Verratti accompagnait le jeune Michut et Herrera. Devant, Simons et Wijnaldum soutenaient Mbappé, présent en pointe. De son côté, Pierre Talmont alignait un 4-4-2 où Persico et Kouassi étaient associés en attaque.

Le PSG très sérieux face à Vannes !

Sous la pluie et les quelques supporters présents à La Rabine, les Parisiens, vêtus d'une tunique blanche pour l'occasion, prenaient naturellement le contrôle du jeu dans les premiers instants mais faisaient face à un pressing intense des amateurs. Sur coup franc, Mbappé tentait bien de lancer les siens mais sa frappe était directement contrée par le mur breton (6e). Troisième défense de leur championnat, les Vannetais obligeaient d'ailleurs les coéquipiers de Dagba à passer par les côtés, tout en se montrant rigoureux dans leur placement défensif. Dès lors, les occasions franches se faisaient logiquement attendre. En patron, le PSG accentuait la pression et accélérait ses transmissions pour déséquilibrer le bloc adverse. Décalé sur la gauche par Simons, Mendes adressait un centre fuyant mais il manquait quelques centimètres à Wijnaldum pour couper la trajectoire au second poteau (20e). Dans la foulée, Simons prenait lui sa chance de loin mais sa tentative était finalement repoussée par Petrel (21e). Pas de quoi freiner les ardeurs parisiennes.

Bien décidés à faire rapidement la différence, les Parisiens repartaient de l'avant mais ni Herrera (22e), côté droit, ni Wijnaldum (24e), excentré côté gauche, ne trompaient la vigilance du dernier rempart breton, impérial en début de rencontre. Mais après une courte interruption liée à un drone survolant le ciel de Vannes, le PSG trouvait enfin l'ouverture. Sur un corner de Mendes, tiré de la droite vers la gauche, Kimpembe, complètement seul au second poteau, plaçait une tête victorieuse et mettait les siens dans des conditions idéales (0-1, 29e). Moins tranchants, les hommes de Mauricio Pochettino laissaient alors les Bretons développer leur jeu mais les locaux semblaient incapables d'inquiéter le PSG, serein et en tête à la pause (1-0). Au retour des vestiaires, les amateurs se montraient bien plus dangereux. Sur une phase arrêtée, Persico, meilleur buteur du club, tentait une reprise acrobatique au second avant, finalement, d'être signalé hors-jeu (47e).

150 buts avec le PSG pour Kylian Mbappé !

Dans la foulée, l'attaquant vannetais profitait d'un cafouillage dans la surface parisienne mais le ballon heurtait sa tête et passait à côté du but tenu par Donnarumma (49e). Bousculé dans cette entame de second acte, le PSG s'enhardissait mais Wijnaldum, servi en profondeur, voyait Petrel sortir, de justesse, à sa rencontre (51e). Plutôt discret en première période, Mbappé, servi à l'entrée de la surface, s'illustrait également mais sa frappe filait à côté (54e). Ce n'était que partie remise pour le Bondynois. Lancé en profondeur par Kimpembe, KM7 se jouait de la défense vannetaise et trompait Petrel d'un plat du pied droit (0-2, 59e). Jamais rassasié, le champion du monde 2018 profitait, quelques minutes plus tard, d'un service parfait de Simons pour enchainer avec une magnifique frappe qui se logeait sous la barre du portier de Vannes (3-0, 71e).

Et le récital n'était pas encore terminé. A l'origine et à la conclusion, Mbappé, servi par le nouvel entrant Dina Ebimbe, poussait le ballon dans le but vide pour s'offrir un triplé (0-4, 77e). Et même si le sort de cette rencontre ne faisait plus de doute, les Parisiens continuaient d'imposer leur rythme. Trouvé dans la surface de réparation, Michut armait une puissante frappe qui s'écrasait finalement sur la barre transversale de Petrel (81e). Le cinquième but était encore tout proche quand Mendes, décalé sur le côté gauche, voyait son centre puissant repris par Dina Ebimbe... Impérial sur sa ligne, le gardien breton repoussait sublimement (85e). Forts de quatre buts d'avance, les coéquipiers de Verratti étaient tout proches de concéder un but dans le temps additionnel mais Henry, qui pensait marquer, voyait sa reprise sortie de justesse par le portier parisien (90+1e). Avec ce large succès, le PSG valide quoi qu'il en soit sa place pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Vannes

Le XI du Paris Saint Germain