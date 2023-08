Le PSG chipe Bradley Barcola à l’OL

La suite après cette publicité

Après avoir cédé aux demandes de Castello Lukeba, John Textor semblait cette fois plus déterminé à l’idée de conserver l’autre pépite de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola. Étincelant lors de la deuxième partie de la saison dernière, le jeune ailier de 20 ans est passé d’un départ programmé en Suisse à une exposition XXL.

Six mois qui lui ont surtout permis de changer d’agent et de passer dans l’écurie de Jorge Mendes. Un événement qui a tout changé. Alors que les Gones se réjouissaient de voir un nouveau talent éclore, la présence de l’agent portugais et l’intérêt du Paris Saint-Germain ont convaincu Barcola de plier bagage.

Six bons mois et puis s’en va

Tout s’est accéléré mercredi soir lorsque Paris a formulé une première offre de 45 M€, alors que le joueur avait déjà annoncé son départ à Laurent Blanc le matin même. Très vite, les deux clubs se sont mis d’accord et l’affaire a été conclue sur les bases d’un transfert de 45 M€ + 5 M€ de bonus. Une opération qui vient d’être officialisée.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour un montant de 45M€, auquel pourra s’ajouter 5 M€ de bonus. A bientôt 21 ans, l’attaquant international Espoirs avait depuis plusieurs semaines émis le souhait, par l’intermédiaire de ses représentants, de rejoindre le PSG», peut-on lire sur le communiqué de l’OL. À Paris, Barcola va changer de dimension. Mais il va apprendre à se battre pour avoir un temps de jeu correct. À Lyon, les Gones réalisent une énorme plus-value, mais beaucoup sont frustrés par ce départ si précoce.