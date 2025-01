Belgique : Thibaut Courtois répond à Rudi Garcia

L’un des premiers chantiers de Rudi Garcia lors de son mandat à la tête de la Belgique sera de convaincre Thibaut Courtois de revenir en sélection. «On va dire que les signes sont positifs. Thibaut Courtois aura l’occasion de s’exprimer, bien évidemment. On compte bien sur lui, ça c’est certain. Après on verra» confiait le sélectionneur lors de sa conférence de presse de présentation il y a une semaine. Ce retour semble être sur la bonne voie puisque le gardien a profité d’un passage médiatique après la victoire du Real Madrid sur le Stade Brestois mercredi soir en Ligue des Champions pour se montrer positif à ce sujet. C’est avec Domenico Tedesco qu’il avait un prolème, pas avec le nouveau patron des Diables Rouges.

«Mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. En fin de compte, j’ai eu raison. Serai-je présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle» a souri le portier, révélant au passage avoir déjà échangé avec Garcia, et que ce dernier se rendra très bientôt en Espagne. «Il viendra à Madrid dans un futur proche», a-t-il expliqué, jurant qu’il lâcherait un jour ses vérités sur sa relation avec Tedesco. «Il n’y a jamais eu de problème au sein du groupe de joueurs. Il s’agissait uniquement d’un conflit avec l’ancien entraîneur, mais j’y reviendrai probablement lors d’une conférence de presse.»