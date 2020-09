Monaco : Kevin Volland veut faire aussi bien que Jürgen Klinsmann

Après quatre ans passés au Bayer Leverkusen (44 buts inscrits en 115 matches de Bundesliga), Kevin Volland a choisi de tenter sa première expérience à l’étranger en s’engageant en faveur de l’AS Monaco en échange de 15 M€. Une destination qui n'est pas inconnue pour l'attaquant allemand.

« C’est une nouvelle expérience de découvrir la ligue 1, c’est différent du championnat allemand. Il y a beaucoup de rapidité, de physique, j'espère pouvoir apporter ma contribution à l'équipe, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de duels en Ligue 1, je ferai de mon mieux pour progresser et aider l'équipe. J'ai joué mon premier match amical contre Nice, c'était une bonne expérience même si cela faisait deux jours que j'étais arrivé. Je vais avoir besoin d'un peu de temps, car je n'ai pas fait de préparation en Allemagne. Mais je suis à la disposition de l'entraîneur. Je sais que Klinsmann a joué à Monaco et j'espère faire aussi bien que lui ici. C'est une légende en Allemagne. Je me rappelle du parcours de Monaco en Ligue des champions en 2004, je me rappelle de cette aventure, j'avais le maillot de Morientes. Si je suis ici c'est parce que Monaco est un grand club qui a une grande histoire, c'est une des raisons qui ont fait que je suis venu ici. Ma blessure était en février, cela remonte déjà loin. Depuis j'ai eu l'occasion de rejouer et de m'entraîner. Je retrouve mes sensations, je m'entraîne dur pour être à 100% et être à la disposition de l'entraîneur. J'ai joué avec la sélection, c'est vrai que l'équipe a un très haut niveau, le groupe était déjà bien formé après la Coupe du Monde. Par la suite il y a eu un renouvellement de génération, je suis encore dans la force de l'âge donc j'espère revenir un jour en sélection », a-t-il déclaré en conférence de presse.