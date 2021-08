Brighton s'offre Marc Cucurella

Formé au FC Barcelone, Marc Cucurella rejoint officiellement Brighton ! Arrivé en provenance de Getafe contre un chèque de 18 millions d'euros, le latéral international espagnol va donc découvrir la Premier League. Agé de seulement 23 ans, l'ancien de La Masia a depuis figuré à 86 reprises pour Getafe, pour qui il a marqué quatre buts et fourni huit passes décisives. Il s'est engagé avec le club anglais pour 5 saisons.

L’international espagnol, qui a été sélectionné à une reprise, a commencé sa carrière au poste d’arrière gauche. Cependant, il opère désormais généralement comme un arrière gauche ou légèrement plus haut sur l’aile gauche. Un profil très intéressant pour le Brighton de Graham Potter, adepte d'un système tactique à cinq arrières.

Albion are delighted to announce the signing of Marc Cucurella from Getafe! 🤩



