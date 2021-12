Liga : pas de vainqueur entre Séville et le FC Barcelone, Jules Koundé expulsé

Suite et fin de ces deux matches en retard de la quatrième journée de Liga. Après la victoire de Villarreal contre Alavés (5-2), Séville accueillait le FC Barcelone. Un choc très important pour les deux équipes. Dauphin du Real Madrid au classement, le club de Nervion, qui restait sur trois succès consécutifs en championnat, avait l’occasion de revenir à trois longueurs des Merengues en cas de victoire. De son côté, le Barça, huitième du classement, pouvait revenir à hauteur du quatrième et donc se relancer dans la course à la Ligue des Champions.

Pour ce faire, Xavi a de nouveau fait confiance aux jeunes Abde (20 ans) et Jutgla (22 ans). Sous une pluie battante, la rencontre a démarré fort, notamment en termes d’intensité. Bien en place dans un 3-4-3 en losange, les Blaugranas ont considérablement gêné les Andalous dans leur relance. Ce qui a rendu complètement fou Julen Lopetegui sur son banc de touche.Mais si les Blaugranas avaient la mainmise sur le cuir, leurs actions franches (13e, 15e, 30e) n’inquiétaient pas Bounou plus que ça. Pire, ils ont bien cru se faire prendre à défaut sur une magnifique passe en profondeur de Diego Carlos parfaitement conclue par Rafa Mir (22e). L’attaquant espagnol était toutefois hors-jeu. Ce n’était que partie remise.

Koundé a perdu ses nerfs

Sur un corner tiré par Rakitic, Papu Gomez est venu ouvrir le score d’une belle frappe croisée (1-0, 32e). Scénario cruel pour les Culés qui a bien failli se transformer en catastrophe lorsque Ter Stegen a complètement raté un dégagement juste devant Rekik. Heureusement pour les Catalans, le portier allemand a su se rattraper (37e) face à l’ancien Marseillais. Au final, les hommes de Xavi sont même rentrés au vestiaire avec le sourire après le but égalisateur d’Araujo sur un corner tiré par Dembélé (1-1). Une juste récompense de leur domination. En deuxième période, les deux formations ont eu les espaces pour faire la différence. Mais le fait majeur restera le carton rouge direct donné à Koundé (64e).

Poussé de l’épaule par Jordi Alba alors qu’il était en touche, le défenseur français n’a pas su maîtriser ses nerfs face cette provocation (habituelle) du Catalan et a envoyé le ballon de la tête du Barcelonais. De quoi faire monter la température de quelques degrés puisque les contacts ont été de plus en plus rugueux. En supériorité numérique, les Culés auront toutefois quelques regrets. En trois minutes, ils ont raté deux balles de match. La première fut une tête non cadrée de Gavi sur un caviar d’Abde (81e). La deuxième a été l’oeuvre du remuant Dembélé dont le tir s’est écrasé sur le poteau droit de Bounou (84e). Match nul, (1-1) au final. Séville pointe désormais à cinq longueurs du Real Madrid, tandis que le Barça est désormais 7e, à deux unités du top 4 synonyme de Ligue des Champions.

