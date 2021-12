Liga : Villarreal l'emporte face à Alavés

Avant le choc entre Séville et le FC Barcelone, il y avait un autre match en retard de la 4e journée. Douzième du classement de Liga au coup d’envoi, Villarreal accueillait Alavés (16e). En cas de victoire, le Sous-marin jaune pouvait retrouver la première partie de tableau.

Les hommes d’Unai Emery pensaient d’ailleurs avoir fait le plus dur après avoir mené 2-0 avant la demi-heure de jeu grâce des buts inscrits par Moreno et Dia. Mais c’était sans compter sur le courage des visiteurs qui ont réussi à égaliser (Pons et Joselu). Accroché, Villarreal a tout de même su faire la différence lors du dernier quart d'heure de jeu lorsque Dia, Pino et Moreno ont permis aux siens de l'emporter 5 buts à 2. Au classement, les Groguets grimpent à la 9e place. Alavés descend au 18e rang.