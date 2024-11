Équipe de France : Adrien Rabiot a rappelé qui était le patron

Cet Italie - France avait une double valeur symbolique pour Adrien Rabiot : il marquait le retour du «Duc» dans le pays qui l’avait adopté en 2019 avant son retour en France cet été, mais il faisait aussi date puisqu’il s’agissait de sa 50e titularisation sous le maillot tricolore, sa première depuis la demi-finale d’Euro perdue contre l’Espagne cet été. Est-ce qu’il en faisait une fête pour autant ? Probablement pas, mais son match a parlé pour lui ce soir : un doublé de la tête (ses 5es et 6es buts en Bleus), et une performance XXL qui devrait chasser les doutes quant à son état de forme.

«Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas fait un match comme ça, qu’on n’avait pas lutté de cette manière tous ensemble, jusqu’à la fin. On avait pour objectif aussi de gagner avec deux buts d’écart (pour être assuré de finir premier du groupe), on l’a fait. Mais franchement, l’entraide qu’il y a eue sur ce match, la combativité, l’esprit d’équipe, c’est à souligner. On a pris du plaisir à jouer ce match. J’ai passé beaucoup de temps en Italie. San Siro est un stade qui me réussit, ça a été mon 1er but contre l’AC milan à l’époque. Donc des bons souvenirs oui », souriait-il avec modestie au micro de TF1, sans vouloir trop se tirer la couverture, car ce n’est pas le personnage.

Il va donner des maux de têtes à Deschamps

Forcément, ce retour réussi de Rabiot devrait donner à Didier Deschamps quelques nœuds au cerveau pour mars, à condition que l’ex-Turinois soit aussi en mesure de surfer sur cette bonne dynamique en club, lui qui est accessoirement devenu le premier Marseillais à marquer un doublé en Bleus depuis un certain Jean-Pierre Papin. «Rabiot ? Au-delà des deux buts, il est dans sa position naturelle. J’ai fait en sorte que tous les joueurs soient dans leur position », se contentait Deschamps au micro de TF1 pour saluer la performance de son joueur.

Homme de peu de mots, Rabiot a rappelé avec son match à quel point il était devenu fondamental pour cette équipe depuis la Coupe du Monde 2022. Crédité d’un 8 sur notre site, le joueur de 29 ans a hérité de la meilleure note française avec Lucas Digne, et ressort évidemment comme l’un des grands gagnants de ce dernier rassemblement de l’année. Aurélien Tchouameni, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Manu Koné, Matteo Guendouzi, Warren Zaïre-Emery et co le savent : les places risquent de coûter doublement cher au milieu.