L’OL prend une décision radicale avec Jérôme Boateng

« On veut gagner des Championnats. Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des champions. J’espère qu’on va pouvoir rêver de ça. Je n’aime pas le modèle du PSG, j’espère qu’on va pouvoir gagner face à eux la saison à venir ». Les premiers mots de John Textor en tant que nouveau propriétaire de l’OL ont dû parler aux supporters du PSG et de l’OM qui n’ont pas oublié les folles promesses de Nasser Al-Khelaifi et Frank Mc Court à leur arrivée respectivement à Paris et Marseille.

S’il est difficile de connaître les modifications à court terme que va subir le club rhodanien au-delà de l’injection directe d’une enveloppe d’environ soixante millions d’euros sur le mercato, le septuple champion de France va sans doute subir quelques changements d’importance dans son organigramme dans les semaines, voire mois à venir. Pour les prochaines semaines, le poste de Bruno Cheyrou n’est pas encore menacé. Le temps pour lui au moins de gérer le mercato d’hiver.

Et avant de recruter, il va sans doute falloir procéder à quelques ajustements / départs de plusieurs joueurs susceptibles de dégager un peu de masse salariale. Parmi ces joueurs, on pense forcément à Jérôme Boateng. Le roc défensif allemand de 34 ans, arrivé l’été dernier entre Saône et Rhône, est en fin de contrat en juin prochain. Si ce dernier espère secrètement être prolongé à l’OL notamment depuis qu’il a retrouvé du temps de jeu (4 titularisations au cœur de la défense sur les 5 derniers matches de l’OL) depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais, on se dirige plus vers un départ du champion du monde allemand… et peut-être plus rapidement que prévu.

À l’OL, on envisage très clairement de le laisser partir librement dans le club de son choix dès cet hiver en cas d’opportunité concrète. Selon une source interne du club rhodanien, une partie du staff technique pousse même clairement pour cette option, d’autant qu’un club dont le nom n’a pas filtré s’est manifesté auprès de l’entourage du joueur selon nos informations. L’objectif est double. Économiser le gros salaire de Boateng et faire de la place pour l’arrivée d’un défenseur central, objectif avoué de Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement de l’OL. Ce dernier multipliant les contacts ces derniers jours pour trouver la perle rare.