Les mots forts de Luis Enrique après le nouveau sacre du PSG !

Le PSG peut exulter. Vainqueur du SCO (1-0), ce samedi, grâce à une nouvelle réalisation de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 13e fois de son histoire. Un dénouement inévitable tant le club de la capitale a survolé les débats depuis le début de cette saison 2024-2025. Meilleure défense du championnat (26 buts encaissés) et attaque la plus prolifique (80 buts marqués), la formation parisienne a finalement célébré aux côtés de ses supporters, réunis au Parc des Princes.

Marquinhos savoure

Interrogé au coup de sifflet final, Marquinhos, premier joueur à cumuler 10 titres de champion de France de Ligue 1, affichait logiquement sa fierté. «C’est fou. Je suis très heureux. Rester beaucoup de temps dans une équipe de haut niveau, c’est un challenge. C’est exceptionnel pour moi. Ce titre va rester dans l’histoire. On a l’ambition de tout gagner, le Championnat de France en fait partie. Ça fait plaisir de le gagner, et quand on ne le gagne pas, et ça m’est arrivé deux fois (en 2017 et 2021), ça fait mal. C’est un travail de toute une saison, il faut avoir cette régularité. L’équipe le mérite».

Relancé sur le style de jeu du PSG - aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures équipes d’Europe - le défenseur brésilien a également salué l’état d’esprit du groupe. «C’est notre ADN de tout donner sur le terrain, d’avoir pour philosophie d’être agressifs, de mouiller le maillot à chaque match, peu importe l’adversaire, à l’extérieur ou à domicile, en Ligue 1, Ligue des champions ou Coupe de France. Depuis tout petit, j’ai joué dans des équipes qui ont cet ADN, aux Corinthians, à la Roma ou au PSG. Ça fait plaisir que les supporters soient contents du travail sur le terrain». Un discours proche de celui tenu par Luis Enrique, également présent au micro de beIN Sports.

Luis Enrique souligne la connexion avec le public

«Je crois qu’aujourd’hui est un résumé de toute une saison, avec des moments difficiles mais on a pu donner une grande joie aux supporters, on veut les remercier, on a eu des moments très bons, on est champion d’une façon claire», a tout d’abord lancé le technicien espagnol avant d’être arrosé de champagne par ses protégés et de s’en amuser : «j’ai bien noté, je les ai repérés, c’est toujours les mêmes (rires)». Aux anges, l’ancien sélectionneur de la Roja a ensuite adressé un message fort aux supporters des Rouge et Bleu.

«Dès la saison dernière, le public a réalisé ce qu’on faisait, de travailler en équipe avec beaucoup d’efforts et on voit aujourd’hui que les supporters sont fiers de nous. C’est une chance énorme d’entraîner cette équipe, c’est pour cela que je suis là, l’objectif est de bien jouer au football et de ramener des titres. J’ai des joueurs forts, dévoués à ce jeu et c’est forcément une réelle chance d’avoir tout cela à disposition». Et de conclure : «c’est un travail d’équipe, avec le staff, les joueurs, on a eu des moments difficiles aussi et ça montre que ce n’est pas que le terrain, c’est une combinaison de nombreuses choses». Avant de retrouver Aston Villa pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG savoure…