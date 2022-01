PSG - OGC Nice : les compositions officielles

Dernier huitième de finale de la Coupe de France 2022, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice promet. A domicile, les Franciliens optent pour un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes prennent place. Danilo Pereira évolue en sentinelle auprès d'Ander Herrera et Marco Verratti. Enfin, Lionel Messi, Mauro Icardi et Julian Draxler forment le trio d'attaque. Kylian Mbappé se retrouve sur le banc.

La suite après cette publicité

De son côté, l'OGC Nice s'articule en 4-4-2 avec Marcin Bulka comme dernier rempart derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Jordan Amavi. Khéphren Thuram et Morgan Schneiderlin constituent le double pivot tandis que les couloirs sont occupés par Hichem Boudaoui et Justin Kluivert. Enfin, Kasper Dolberg et Amine Gouiri sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

PSG : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Mendes – Herrera, Danilo, Verratti – Messi, Icardi, Draxler

Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Amavi – Boudaoui, Thuram, Schneiderlin, Kluivert – Dolberg, Gouiri