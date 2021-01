OL : Rudi Garcia donne des nouvelles de Jason Denayer

L''OL est passé par tous les états vendredi soir. Il y a eu bien sûr la joie avec une victoire arrachée dans les dernières minutes grâce à un joli but de Léo Dubois (2-1). Mais il y a également eu de l'inquiétude avec la sortie sur blessure de Jason Denayer.

En conférence de presse après la rencontre, Rudi Garcia a fait un point rapide là-dessus : «la mauvaise nouvelle vient de Jason Denayer, qui s'est blessé derrière la cuisse. Surtout qu'on a beaucoup de matchs rapprochés. Heureusement, on a Sinaly Diomandé et Djamel Benlamri. On est paré de ce côté-là». L'un des deux, a priori Diomandé, a de fortes chances de le remplacer lors du prochain match.