Nike dévoile la Mercurial Dream Speed 4.0

Depuis 1998, la Mercurial a toujours été la chaussure de vitesse et des attaquants, mais en septembre 2019, Nike est passé à la vitesse supérieure en consacrant une nouvelle série spécifique à ses joueurs les plus rapides: la « Dream Speed ». D'abord destinée à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, ambassadeurs phares de la Mercurial, la Dream Speed a ensuite été chaussée par Ada Hegerberg, Erlind Haaland ou encore Ansu Fati. Aujourd'hui, le quatrième volet de cette série s'attaque pour la première fois sur les nouvelles générations de Mercurial dévoilées en janvier dernier.

Aucune innovation technologique n'est à signaler par rapport aux Mercurial Superfly 8 et Vapor 14 déjà dévoilées depuis janvier, que nous avons testées. On retrouve donc les nouveautés apportées lors du lancement des nouvelles générations de Mercurial avec une conception minimaliste où Nike élimine les couches inutiles de matériaux pour rendre la chaussure la plus fine et légère possible. Au niveau de la tige, le Flyknit a laissé place à la technologie Vaporposite qui donnerait une sensation de « seconde peau ». Enfin, la semelle extérieure est reliée des deux côtés par une sorte de « colonne vertébrale » alors qu'elle était scindée en deux parties sur les générations précédentes.

C'est donc du côté du design que quelques changements sont visibles. La Dream Speed 4 débarque dans un coloris audacieux se rapprochant de celui de la « Dragonfly » dévoilée lors du lancement des nouvelles générations de Mercurial. Cette nouvelle paire de crampons se dévoile sur un fond blanc avec un dégradé jaune et rouge et des touches noires-argentées au niveau de la virgule et des ailettes. Juste en-dessous de ces dernières et à l'avant de l'empeigne, on retrouve également un damier de quatre cases.

La nouvelle Mercurial Dream Speed fera son apparition en Ligue des Champions dès le mardi 9 mars aux pieds de Cristiano Ronaldo qui affrontera le FC Porto alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient également la porter contre le FC Barcelone et le FC Séville. Les superstars Nike pourraient donc faire rêver le monde du football avec leur vitesse cette semaine...

Photos: @SoccerBible