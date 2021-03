On a testé la Mercurial Vapor 14 de Nike

Lancée sur le marché mi-janvier 2021, la 14ème édition de la Mercurial Vapor a fait beaucoup de bruit dans le monde du foot. Nous nous devions donc de tester cette nouvelle née de la firme américaine dans son coloris Spectrum, qui arbore du rose et du vert fluo. Voici l'avis de notre testeur Maxime.

Style : 17/20

On le sait bien, les goûts et les couleurs sont à 100% subjectifs. Comment souvent avec les coloris qui affichent des éléments multicolores, les avis sont partagés. D’un côté, on a les personnes qui adorent ce style un peu futuriste et très coloré, qui ont révolutionné l’univers des crampons au passage, et de l'autre, des personnes comme moi, qui préfèrent les paires plus sobres, épurées, et qui donc ne sont pas tombés amoureux en voyant cette nouvelle paire arriver avec ces couleurs flashy.

Mais une chose est sûre (et pour le coup, c'est objectif), un travail minutieux a été réalisé par les designers et ingénieurs de Nike sur cette Mercurial Vapor. Et je dois bien reconnaître qu’une fois en main, mon avis était moins tranché qu’au premier abord. La texture de la paire est différente des versions précédentes car comme vous le savez les technologies à la surface sont légèrement différentes avec l'arrivée de la technologie Vaporposite, qui est une nouvelle tige en mesh. Mais ce changement est-il vraiment une bonne chose pour le jeu ?

Appuis/toucher de balle : 18/20

Le test a été effectué sur un (très bon) terrain synthétique, donc je n'ai rencontré aucune aspérité comme j'en rencontre traditionnellement sur un terrain en gazon. Forcément le fait de tester la paire sur ce genre de terrain aide beaucoup le pied (et donc la paire) à trouver de bons appuis sans être déstabilisé par des trous de crampons, petits trous ou petites meutes de terre. Ceci étant dit, la prise d’appuis est extrêmement appréciable avec cette Vapor. Que ce soit en course droite, en changement de direction ou encore en appuis avant une frappe, le pied et la paire ne bougent absolument pas. Le pied est parfaitement maintenu à l’intérieur de la paire.

À vrai dire, c’est l’une des paires qui m’a procuré le plus cette sensation de maintien. Comme je l'ai dit précédemment, je n’étais pas adepte des Mercurial jusqu’à maintenant. Je n’ai donc pas de très bons points de comparaison à ce niveau-là avec les précédentes versions. Mais même sans ça, on sent que le maintien a été l'une des priorités de Nike sur cette paire et c’est évidemment une très bonne chose pour le joueur. Concernant le toucher de balle : RAS. C'est quasiment parfait. Que dire de plus mis à part que les technologies Engineered Mesh et Duragon WT Skin ont probablement un impact indéniable sur cette impression. Le test a été fait en conditions sèches mais je n'ai aucun doute que grâce à la technologie ACC (All Conditions Control), le toucher aurait été également très bon sous la pluie.

Confort : 18/20

Le confort est pour moi la plus grosse surprise sur cette paire. J’avais pour habitude d’être serré et donc mal à l’aise dans les Mercurial jusqu’à présent, car ces chaussures avaient tendance à être très fines et très serrées au niveau du cou-de-pied. Et je sais que beaucoup savent de quoi je parle. Mais pour cette Mercurial Vapor 14, je constate un gros travail, là aussi, sur l’élargissement de cette zone, ce qui permet de rentrer son pied beaucoup plus facilement et surtout d’être beaucoup plus confortable une fois chaussé. Ici la paire testée était neuve, donc pas encore « cassée », ce qui ne permet pas d’avoir une sensation qu’un joueur pourrait avoir après quelques heures de matchs/entraînements.

Cependant, il y a quand même déjà eu une différence entre le début et la fin du test. Ce qui laisse à penser que la paire se fera très vite à mes pieds et que je serai très vite à l’aise dedans. Pour finir, j'ai clairement ressenti cette sensation de légèreté, qui est un élément essentiel pour les paires modernes. En effet, la course à la chaussure la plus légère est une guerre que se livrent les différentes marques depuis plusieurs années maintenant et tout ce que je peux dire, c'est même si la Mercurial Vapor 14 n'est pas la plus légère du marché, j'ai eu cette sensation de ne porter qu’une sorte de chaussettes avec une semelle à crampons. Au contact du ballon, j'ai bien sentir le cuir sans pour autant que ça soit désagréable, comme cela aurait pu être le cas avec une structure en toile trop fine.

Le mot de la fin

Pour conclure ce test de la Vapor 14, je dirais que je suis très agréablement surpris. Cette Mercurial m’a réconcilié avec ce silo que j’avais abandonné depuis bien longtemps. Très bon maintien, légère à porter, bon toucher de balle... Cette paire à tout pour plaire et saura séduire les amateurs de courses rapides et de frappes enroulées comme moi.