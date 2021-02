Nike dévoile le pack Spectrum !

Quelques jours après la sortie du pack « Black x Prism », Nike en remet une couche avec la sortie du pack « Spectrum » ultra coloré où l'on retrouve les Mercurial Vapor 14 et Superfly 8, la Phantom GT et enfin la Tiempo Legend 8.

Mercurial Vapor 14 et Superfly 8

Qui dit Mercurial dit chaussure de la vitesse, Kylian Mbappé l'a pris au pied de la lettre et n'aura même pas attendu la sortie officielle du pack Spectrum pour inscrire son premier but avec le nouveau coloris des Superfly 8 contre Marseille, le dimanche 7 février. Le silo phare de Nike Football revient avec ses nouvelles générations de chaussures dont les caractéristiques restent identiques aux coloris « Dragonfly » et « Black x Prism ».

Les Mercurial apparaissent dans un cramoisi brillant avec un indigo explosif, une touche d'argent métallique et de blanc ainsi que les bordures de virgules en vert pour un look très flashy, dans la lignée de la « Dragonfly ». Si le premier coloris des Vapor 14 et Superfly 8 n'avait été porté que par les ambassadeurs du silo, Cristiano Ronaldo et Ada Hegerberg, nul doute que les coloris Spectrum et Black x Prism seront aux pieds d'autres stars pour le retour de la Ligue des champions.

Phantom GT

La Phantom s'invite dans son second pack en l'espace de quelques jours et débarque dans un bleu roi avec la virgule et la bande horizontale argent métallisé. Ici, la touche de vert est discrète mais bien présente sur les crampons. C'est la couleur qui lie les 3 chaussures. Comme pour le coloris « Black x Prism », le silo porté par Mason Greenwood et Phil Foden est disponible dans deux versions : la classique et la « montante » avec Dynamic Fit.

Tiempo Legend 8

La Tiempo Legend 8 revient dans un coloris classique du silo anciennement porté par Ronaldinho. Celle qui est devenue la chaussure des défenseurs apparaît dans une teinte platine avec le fameux vert fluo très prononcé sur la virgule. Les caractéristiques techniques restent les mêmes que celles utilisées pour le coloris « Black x Prism ».

Le pack « Spectrum » sera disponible sur Foot.fr le 11 février et rejoindra le pack « Black x Prism » qui est déjà disponible !

Photos : @SoccerBible