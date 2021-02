Les Mercurial du pack Black x Prism enfin dévoilées !

Pour compléter le pack « Black x Prism » sorti le 1er février, Nike dévoile les Mercurial Vapor 14 et Superfly 8 « Black x Prism », qui reviennent dans un coloris noir avec des flashs de jaune et de rouge.

Lancées au début du mois de janvier dans un coloris inédit Dragonfly, les Mercurial Vapor 14 et Superfly 8 rejoignent ainsi la Tiempo Legend 8 et la Phantom GT, dévoilées la semaine passée.

Ce retard peut s'expliquer par une volonté de Nike de continuer à promouvoir le coloris de lancement de la toute nouvelle génération des chaussures de vitesse. Aucune modification technologique n'est à noter sur ces Mercurial teintées du coloris Black x Prism. Leurs caractéristiques sont identiques, il n'y a que leurs couleurs qui changent.

Le silo des stars Nike comme Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé est disponible en deux versions : la Vapor 14 et la Superfly 8, avec son Dynamic Fit apportant un meilleur maintien de la cheville et un prolongement naturel du pied.

Comme sur la « Dragonfly », la conception est minimaliste. Nike a éliminé les couches inutiles de matériaux pour ne garder que ce qui est nécessaire afin de rendre la chaussure la plus légère et fine possible. Inspiré par les ailes d'une libellule, l'équipementier américain a complètement revisité le maillage de sa nouvelle Mercurial en introduisant la technologie Vaporposite, qui est une nouvelle tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon tout en allant encore plus loin dans la sensation d'avoir une seconde peau.

Scindée en deux parties sur les précédentes générations de Mercurial, la semelle extérieure ne l'est plus grâce à une sorte de « colonne vertébrale » qui relie les deux côtés. Les crampons à chevrons ont été pensés pour offrir une adhérence multidirectionnelle à chaque foulée tandis que la technologie Aerotrak est de retour avec des rainures au niveau de l'avant du pied qui procureraient une accélération explosive lorsque l'avant pied se fléchit pendant la course.

Les Mercurial Vapor 14 et Superfly 8 du pack Black x Prism seront disponibles sur Foot.fr le 11 février et rejoindront la Phantom GT et la Tiempo Legend 8 qui sont déjà disponibles.

Photos : @Soccerbible