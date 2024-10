Barça : Raphinha explique les dessous de sa métamorphose

Cette saison, Raphinha est en forme au FC Barcelone. En effet, il a marqué 6 buts et délivré 6 assists en 12 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 en tant que titulaire. Le Brésilien de 27 ans a expliqué les secrets de sa métamorphose en conférence de presse ce mardi.

«C’est un peu mental et aussi tactique. La confiance que l’entraîneur et mes coéquipiers m’ont donnée est très importante. Après trois années au club, je suis toujours prêt à apprendre et la mentalité avec laquelle j’ai commencé cette saison était un peu différente. Je savais que je devais m’adapter à d’autres postes.» Et il a su le faire, lui qui enchaîne les bonnes prestations.