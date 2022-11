OM, Flamengo : le père de Gerson met les points sur les i

La suite après cette publicité

Le dossier Gerson tarde à se finaliser. Mais alors que le président de Flamengo s’est montré pessimiste en indiquant que le retour du milieu brésilien au Mengão était « difficile, voire impossible », Pablo Longoria a déclaré le contraire hier en conférence de presse. Et ce mercredi, le père du joueur, Marcão, est une nouvelle fois sorti du silence pour mettre les points sur les i, dans des propos relayés par Lance!.

« Quand on dit que j'aime me montrer, savez-vous pourquoi ? Parce que lors de toutes ces réunions, les soi-disant agents de joueurs, enfin ceux qui se disent être agents, ils viennent dire : "Marcão met fin à la carrière de Gerson". Mettre fin à la carrière de Gerson ? Tous les joueurs voudraient que je mette fin à la carrière de quelqu'un… tu sais pourquoi ? J'ai déjà vendu mon gars (Gerson) deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui pouvait arriver à tout le monde était que Gerson retourne à Flamengo. Si d’aventure ils ne trouvent pas un terrain d’entente, malheureusement nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons faire. Je ne dirai pas qu'il veut retourner en France. La volonté du joueur est que la négociation avec Flamengo soit réglée et qu'il n'ait même pas à revenir (en France) », a-t-il déclaré.