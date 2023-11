Benfica ouvre la porte à un retour de Bernardo Silva

Resté à Manchester City alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone le courtisaient l’été dernier, Bernardo Silva (29 ans) se sent bien en Angleterre. Mais dernièrement, le milieu international portugais confiait qu’il aimerait bien revenir jouer dans son club formateur, Benfica, qu’il a quitté en 2015 pour filer à l’AS Monaco.

«Je le veux. Si à ce moment-là, le club veut de moi, évidemment des choses arriveront. Je serais incapable de jouer au FC Porto ou au Sporting. Ça n’arrivera pas.» Des propos qui ont fait réagir le président du SLB, Rui Costa. « Bernardo Silva a les portes ouvertes dans tous les clubs. Chez lui, à Benfica, il les a encore plus, bien sûr. J’ai également vu l’interview de Bernardo et j’ai été très heureux de l’entendre, non pas en tant que président de Benfica, mais en tant que supporter de Benfica », a-t-il confié dans des propos relayés par la presse lusitanienne.