Qualifs CdM 2026 : l’Afrique du Sud file vers la qualification, le Nigéria cale, le Cap-Vert solide leader

Ce mardi, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivent dans la zone Afrique. Dans le groupe C, on avait trois rencontres qui se tenaient en même temps. Le Rwanda a été accroché par le Lesotho (1-1) alors que le Nigéria a battu le Zimbabwe sur le score de 1-0. Dans le même temps le choc de haut de tableau a vu l’Afrique du Sud consolider sa place de leader face au Bénin (2-0). Conséquence, l’Afrique du Sud est en tête du groupe (1er, 13 points) avec un bon matelas d’avance sur le Rwanda (2e, 8 points) et le Bénin (3e, 8 points) et le Nigéria (4e, 7 points).

Dans le groupe D, le Cap-Vert a aussi fait un gros coup en s’imposant 2-1 contre l’Angola. Rocha Livramento s’est offert un doublé (45e +2 et 63e) alors que Gelson Dala avait égalisé (50e). Au classement, le Cap-Vert est en tête avec treize points et relègue l’Angola à six longueurs à la quatrième position. Respectivement deuxième et troisième, le Cameroun (9 points) et la Libye (8 points) s’affrontent ce soir. Enfin, le dernier match opposait l’Ouganda et la Guinée et Okello a permis la victoire 1-0 des Ougandais. L’Ouganda grimpe à la troisième place du groupe G à trois points de l’Algérie et du Mozambique qui se jouent dans la soirée.