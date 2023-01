Charleroi : Loïc Bessilé vers Eupen

Le jeune togolais Loïc Bessilé va bien quitter Charleroi. Le défenseur de 23 ans va être prêté du côté de Eupen, actuel 15e du classement belge. Après un bon début de saison où il a enchainé, Loic Bessilé a disparu des radars par la suite.

Il n’a pas plus joué depuis le 18 octobre dernier et n’est plus dans le groupe avec Charleroi. L’ancien défenseur de Bordeaux va donc poursuivre la saison avec Eupen pour retrouver du temps de jeu et ainsi se relancer. Il n’y a pas d’option d’achat.

