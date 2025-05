Espagne : la Roja décimée avant d’affronter l’équipe de France

Alors que toute l’Europe du football aura les yeux rivés sur Munich, Milan et Paris, les trois centres névralgiques concernés par la finale de la Ligue des Champions, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente annoncera sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations ce lundi 26 mai. Et pour lui, la finale de la C1 est le dernier des soucis, au vu du casse-tête auquel il doit faire face. À peine une semaine avant l’annonce de la composition du groupe, le secteur offensif espagnol est durement touchée par les blessures et les maladies. En milieu de semaine, le sélectionneur a appris qu’il serait privé de Ferran Torres pour la demi-finale contre les Bleus.

En grande forme ces dernières semaines, et auteur de trois passes décisives contre le Real Madrid lors du dernier Clasico de la saison remporté par les Blaugranas, l’attaquant barcelonais a dû subir une opération chirurgicale. Pour les autres solutions au poste de numéro 9, les problèmes sont tout autres. Si Alvaro Morata n’est plus tout jeune, et ne réussit pas une grande saison du côté de Galatasaray, l’option Ayoze Perez s’est évaporée ce week-end, avec la blessure musculaire de l’ancien de Leicester, subie contre Barcelone. Nico Williams est lui hors-jeu depuis plusieurs semaines en raison d’une pubalgie. Bien qu’il progresse bien dans sa récupération, sa présence sur la liste ne peut être tenue pour acquise : c’est une blessure qui nécessite du temps et une récupération prudente.

Fermin Lopez ou Isco dans le groupe ?

Dressons donc la liste des attaquants valides à deux semaines du match contre l’Équipe de France. Lamine Yamal sera forcément de la partie, sauf problème lors de la dernière journée de Liga, le jeune ailier barcelonais évoluant à un niveau défiant toute imagination cette saison. Un dernier match face à Bilbao sans enjeu pour les catalans, donc durant lequel Yamal pourrait être mis au repos par Hansi Flick. On pourrait également retrouver Mikel Oyarzabal, qui avait débuté au poste de numéro 9 à Valence contre les Pays-Bas lors de la dernière trêve internationale. Auteur de deux buts sur la double confrontation, l’attaquant de la Real Sociedad ne réalise cependant pas une saison réellement aboutie, avec seulement 9 buts et trois passes en 34 rencontres de Liga.

Ce qui ouvre le champ des possibles à l’improvisation : Fermin Lopez et Isco sont des alternatives envisagées par Luis de la Fuente, au même titre que Samu Omorodion, qui n’a encore jamais été aligné sur des rencontres d’un tel enjeu, mais qui évolue à un excellent niveau avec Porto (19 buts en 30 apparitions). Bryan Zaragoza fait lui aussi partie des options à disposition du tacticien espagnol, lui qui est entré en jeu lors des deux rencontres contre la Suisse et la Serbie en phase de poule, inscrivant même le but de la victoire contre les helvètes. Vous l’aurez compris, si on devait dessiner une composition probable de l’Espagne contre les Bleus, l’attaque serait un gigantesque point d’interrogation.