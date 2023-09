Qualifs CdM 2026 : la liste du Brésil avec Neymar, Lodi et Gerson

La suite après cette publicité

C’est officiel ! Le Brésil vient de communiquer le groupe convoqué pour les deux prochaines rencontres de la Seleção dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour les duels d’octobre contre le Venezuela, le 12, et contre l’Uruguay, le 17, Fernando Diniz a ainsi décidé de faire appel à 23 joueurs.

Parmi eux, Neymar est évidemment bien présent. Tout comme Renan Lodi, actuellement sous les couleurs de l’OM, Marquinhos, patron de la défense parisienne, ou encore les Monégasques Vanderson et Caio Henrique. A noter également la présence de Gerson, passé par l’OM et désormais à Flamengo. Pour rappel, le Brésil est actuellement leader avec 6 points et idéalement lancé pour se qualifier au prochain Mondial.