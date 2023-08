Gianluigi Buffon intègre le staff de l’équipe d’Italie

Visiblement, Gianluigi Buffon a dû mal à se défaire du football dans sa vie. Après avoir mis fin à une carrière de 28 ans ce mardi, Gianluigi Buffon a déjà trouvé sa reconversion dans l’univers du ballon rond. Après quelques jours de négociations, l’ancien portier légendaire de la Juventus Turin a été nommé, ce samedi, chef de la délégation de l’équipe d’Italie en lieu et place de Gianluca Vialli, décédé en janvier 2023, comme l’a annoncé le président de la Fédération italienne Gabriele Gravina dans un communiqué.

Âgé de 45 ans, Gianluigi Buffon, champion du monde en 2006, vice-champion d’Europe 6 ans plus tard et recordman du nombre de sélections avec la Squadra Azzura (176), devrait honorer sa nouvelle fonction contre la Macédoine du nord et l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. « Le maillot "Azzuro" a toujours fait partie de ma vie. Je me mettre à la disposition de Roberto Mancini et du groupe, en arrivant sur la pointe des pieds, car j’ai toujours pensé qu’une sélection, ce n’est pas le palmarès qui compte mais l’investissement, les sacrifices et la disponibilité à l’égard de ses coéquipiers et de l’encadrement qui importent au quotidien », a notamment avoué le gardien passé par le Paris Saint-Germain.