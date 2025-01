La Juventus va formuler une 2e offre pour Ronald Araujo

Le FC Barcelone et la Juventus sont entrés en négociations pour Ronald Araujo. Le club catalan verrait le départ du défenseur uruguayen d’un bon œil car il se débarrasserait d’un salaire imposant et obtiendrait au passage un très joli chèque. Encore faut-il avoir les moyens de le signer car les Culés réclament 70 M€ pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 et qui a disputé son premier match de la saison la semaine dernière seulement.

La suite après cette publicité

Ce montant est bien sûr trop élevé pour les finances de la Vieille Dame, qui tente tout de même le coup. Une première offre de 35 M€ a été refusée ces dernières heures, assure Marca ce samedi matin. Pas de quoi refroidir encore les Turinois. Une seconde proposition est dans les tuyaux et pourrait atteindre les 50 M€. En parallèle, Arsenal surveille le dossier.