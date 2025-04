Algérie : Islam Slimani croit à un retour en sélection

Dans un entretien accordé à la DH les Sports, Islam Slimani (36 ans), actuellement sous les couleurs du KVC Westerlo, a évoqué ses ambitions pour la fin de sa carrière. Interrogé sur la sélection, l’international algérien (102 sélections, 47 buts) a d’ailleurs adressé un message clair.

«Pourquoi j’arrêterais ? Il faut avoir des objectifs dans la vie. Je croirai à un retour jusqu’à ce que je ne puisse plus joue», a ainsi lancé l’ancien Monégasque, qui n’a plus été appelé chez les Fennecs depuis janvier 2024 et la Coupe d’Afrique des Nations.