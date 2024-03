Espagne, Maroc : la presse espagnole fait de grosses révélations sur Brahim Diaz

Il est l’un des hommes forts du Real Madrid cette saison. Brahim Diaz, du haut de ses 24 ans, était si performant qu’il allait être appelé avec la sélection espagnole, mais le milieu offensif a finalement opté pour le Maroc. Le sélectionneur Walid Regragui l’a d’ailleurs convoqué pour les prochains matchs des Lions de l’Atlas. Un choix fort pour Brahim Diaz, qui a donc recalé la Roja. Et la presse espagnole cherche depuis à savoir pourquoi.

Selon AS, la sélection de Bryan Zaragoza (22 ans) en novembre dernier a été la goutte de trop pour l’ancien de l’AC Milan. Auteur de bonnes performances avec Grenade en Liga en début de saison, dont une prestation de haute volée contre le FC Barcelone (doublé pour lui), le jeune ailier avait été convoqué avec la Roja, alors que Brahim Diaz, qui avait fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes espagnoles, a été laissé pour compte malgré son niveau de jeu très intéressant avec le Real Madrid. Cela a été un choc pour Diaz et son père, qui ont finalement choisi de jouer pour le Maroc selon la presse espagnole. La fédération espagnole s’est sentie sous pression également par rapport au père, qui insinuait que son fils avait une place pour l’Euro, une rumeur démentie par le père de la famille Diaz et le joueur ensuite.