PSG : la presse catalane dévoile une énorme bombe sur Lionel Messi

C'est reparti pour un tour. Après Neymar et le Barça, Mbappé et le Real Madrid, on dirait bien qu'on aura un feuilleton avec Lionel Messi dans les semaines et mois à venir. Alors que le contrat de la vedette de l'Albiceleste expire en juin prochain, de plus en plus de médias espagnols évoquent un intérêt du Barça pour le rapatrier, pendant que dans le même temps, l'Inter Miami serait aussi très chaud pour l'accueillir pour sa fin de carrière.

Les dernières nouvelles publiées de l'autre côté des Pyrénées étaient en revanche assez positives d'un point de vue parisien, puisqu'elles expliquaient que pour l'instant, Lionel Messi était plutôt chaud pour rester à Paris. Dans le même temps, Xavi n'aurait pas forcément comme priorité de faire revenir son ancien coéquipier, préférant renforcer d'autres postes, se tournant vers des joueurs comme Bernardo Silva.

Adieu Paris ?

Mais voilà qu'El Nacional - dont les informations peuvent cependant parfois être prises avec pincettes - balance une petite bombe. Lionel Messi aurait pratiquement décidé de quitter Paris au terme de son contrat selon le média catalan. Un choix principalement motivé par des raisons familiales, puisque ses proches ne seraient pas spécialement à l'aise du côté de la capitale française.

Le journal va même jusqu'à dire que La Pulga s'interroge clairement sur la suite à donner à sa carrière : continuer au plus haut niveau ou rejoindre un championnat et un football moins exigeants comme la MLS ? Quoi qu'il en soit, Joan Laporta compte bien en profiter et le président barcelonais aurait déjà commencé à s'activer en coulisses... En froid avec le clan Messi, le boss blaugrana veut changer les choses et offrir une retraite barcelonaise à l'Argentin...