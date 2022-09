Affaire Mbappé : Raphael Varane met les choses au clair

Après avoir annoncé qu'il boycottait encore une fois les opérations marketing de la FFF pour pester contre les contrats de droit à l'image, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause. Dans la foulée, après des négociations qui durent depuis plusieurs mois, la fédération a annoncé accepter de modifier les contrats de droit à l'image des joueurs. La décision a été prise après une discussion avec les cadres de l'équipe.

En conférence de presse, Raphaël Varane a confirmé avoir bien discuté de cette question et explique la décision des joueurs. «Comme je vous avais dit au mois de mars, il y avait des discussions à avoir. C'est assez simple, en tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit d'image individuel de chaque joueur. C'est une demande qui est simple, logique et légitime. On veut simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir sur ce sujet-là. Les discussions comme vous le savez ont bien avancé et j'espère que ce sera réglé le plus vite possible parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'énergie là-dessus. Je pense que c'est le genre de chose, par rapport aux discussions qu'on a eues, qui avance bien.»