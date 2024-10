LdN : l’énorme dispositif de sécurité pour Italie - Israël

L’Italie craint le pire avant la réception d’Israël en Nations League. Face au contexte géopolitique extrêmement compliqué impliquant Israël, la Squadra Azzurra a mis les bouchées doubles concernant la sécurité à Udine, où se tiendra la rencontre ce lundi. D’après la Gazzetta, des barrières de deux mètres de haut ont été installées tout autour du stade pour former une barrière protectrice et dissuasive et empêcher l’accès au périmètre.

Plusieurs escadrons de police et des démineurs ont également été mobilisés pour entourer la rencontre. Face au risque d’une attaque potentiellement terroriste, d’énormes bornes ont aussi été mises en place pour empêcher des véhicules de potentiellement viser la foule. Près de 450 stadiers seront également disposés tout autour du stade afin d’effectuer plusieurs vagues de fouilles et éviter tout problème. En bref, en attendant ce match sous haute-tension, Udine se barricade.