Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le dixième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Nouveau changement en tête puisque le leader est désormais Robert Lewandowski. Excellent contre le Borussia Dortmund, le buteur du Bayern Munich a fait vivre un cauchemar à son ancien club. Auteur d'un doublé lors d'une victoire 3-2, il fait monter ses statistiques toujours aussi impressionnantes à 16 buts en 14 matches.

Il devance d'une courte tête Denis Undav qui s'est fendu d'un doublé contre Saint-Trond lors d'une victoire 2-1. L'attaquant allemand brille avec l'Union Saint-Gilloise puisqu'il compte pas moins de 16 buts en 17 matches et s'affirme comme le meilleur buteur du championnat belge. Enfin, le podium est complété par celui qui était encore leader la semaine dernière. Resté muet avec Antwerp hier malgré la victoire 1-0 contre Beerschot, l'attaquant suisse n'a pas pu améliorer ses statistiques. Celles-ci restent très solides avec 15 buts en 17 matches.

La Serie A en force

Belle sensation en Suisse avec le FC Bâle, le buteur brésilien Arthur Cabral échoue au pied du podium avec 14 buts en 15 matches. Efficace, il n'a pas trouvé la faille hier lors du nul contre Lausanne-Sport (1-1). Grosse forme avec la Lazio pour Ciro Immobile qui remonte à la cinquième place. Buteur contre Udinese ce jeudi (4-4), il a réalisé un doublé contre la Sampdoria hier (3-1) et se retrouve désormais doté de 13 buts en 14 matches. C'est un peu mieux que Mohamed Salah. L'Égyptien prend la sixième place suite à un doublé contre Everton (4-1) ce mercredi. Il n'a en revanche pas marqué contre Wolverhampton lors de la victoire 1-0 des Reds ce samedi.

Septième place pour Dušan Vlahovic qui a marqué en milieu de semaine contre la Sampdoria (succès 3-1) avant de récidiver hier contre Bologne (victoire 3-2). Trop timide contre le Dinamo Moscou lors d'une défaite 2-0, Gamid Agalarov marque le pas en ce moment et arrive huitième avec ses 13 buts en 17 matches. Avec un quadruplé contre Greuther Fürth (7-1), Patrik Schick a été insaisissable. Le buteur du Bayer Leverkusen n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire et se retrouve à 12 buts en 11 matches. Enfin, Karim Benzema arrive à la dixième place avec son but en milieu de semaine contre Bilbao (1-0). Il est en revanche sorti blessé face à la Real Sociedad (victoire 2-0).

Onzième avec aussi 12 réalisations, Artem Dovbyk évoluait avec le Dnipro-1 mais il n'a pas su trouver la faille. Ainsi derrière, Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jonathan David (Lille), Giovanni Simeone (Hellas), Karim Adeyemi (Salzbourg), Jelle Vossen (Zulte Waregem) et Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts. Luis Diaz (Porto), Bryan Linssen (Feyenoord), Vinicius Junior (Real Madrid), Paul Onuachu (Genk), Shamar Nicholson (Charleroi) Artem Dzyuba (Zenit), Assan Ceesay (Zurich), Zinho Gano (Antwerp) et Makhtar Gueye (Ostende) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 16 buts en 14 matches (1181 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 16 buts en 17 matches (1474 minutes)

3) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 15 buts en 17 matches (1389 minutes)

4) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 14 buts en 15 matches (1212 minutes)

5) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 13 buts en 14 matches (1186 minutes)

6) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 13 buts en 15 matches (1350 minutes)

7) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina/Serbie) - 13 buts en 16 matches (1430 minutes)

8) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 13 buts en 17 matches (1237 minutes)

9) Patrik Schick (25 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 12 buts en 11 matches (854 minutes)

10) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 12 buts en 15 matches (1248 minutes)