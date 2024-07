Euro U19 : les Bleuets se font peur face au Danemark mais filent vers les demi-finales

Trois jours après sa victoire étriquée face à la Turquie (2-1), l’équipe de France U19 a enchaîné un second succès dans son Euro, cette fois avec plus de vigueur et de maîtrise, mais avec aussi plus de relâchement. Alors qu’ils menaient 4-0 à la 85e minute, les joueurs de Bernard Diomède ont concédé deux buts (4-2). L’attaquant de Francfort, Jean-Matteo Bahoya, avait ouvert le score en début de rencontre (19e, 1-0), avant d’être imité par le Stéphanois Ayman Aiki (65e, 2-0).

La suite après cette publicité

Le Monégasque Saimon Bouabré a, lui, éteint les espoirs danois quatre minutes après son entrée en jeu (80e, 3-0), tout comme l’autre entrant, Dehmaine Assoumani (4-0, 85e), entré à la pause mais aussi buteur. Les réductions de l’écart de Cornelius Olsson (4-1, 87e), puis de Simmelhack (4-2, 90+3e), n’auront pas suffi pour le Danemark, qui n’est plus en mesure de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. La France, elle, reste première de son groupe avant d’affronter l’Espagne, lundi (20h00). Mais pour aller au bout, elle devra rester disciplinée, et pas seulement pendant 85 minutes.