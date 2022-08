Martin Terrier va prolonger avec Rennes

Martin Terrier va prolonger son aventure à Rennes selon L'Equipe. Il devrait s'agir d'une prolongation d'un an avec une revalorisation salariale à la clé ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club breton. Malgré les offensives de plusieurs clubs anglais, l'attaquant sera bel et bien un joueur du Stade Rennais la saison prochaine.

Il devrait désormais être lié avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2026. En zone mixte après la victoire de Rennes contres Ajaccio (2-1), le joueur de 25 ans avait annoncé son intention de rester en Bretagne : «C'est sûr et certain. J'ai passé des paliers ici, je suis dans un club ambitieux, j'ai pris en maturité, je suis épanoui et je me sens bien ici.»