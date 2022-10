Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le grand jour pour les fans de football espagnol. Après huit rencontres disputées d'un côté comme de l'autre, le Real Madrid reçoit l'ennemi juré FC Barcelone dans l'antre du Santiago Bernabéu comptant pour la 9e journée de la Liga. Un duel et une rivalité sur laquelle il est inutile de revenir tant on sait à quel point les deux clubs et les fans des deux ogres d'Espagne se détestent et souhaitent remporter cette rencontre. Une rencontre passionnante, surtout que ce dimanche, il est difficile de désigner un véritable favori, puisque les deux équipes arrivent avec le même bilan en championnat : 7 victoires et 1 nul.

Le FC Barcelone, leader avant cette rencontre, a marqué un but de plus que les Merengues, mais surtout, en a encaissé six de moins. De là à dire que la défense du Barça est meilleure ? Pas forcément, surtout que les Barcelonais ont vécu une sale soirée européenne plutôt dans la semaine, et tout indique que les troupes de Xavi ne disputeront pas les huitièmes de finale de la compétition. Un sacré coup au moral qui risque de peser ce soir à Madrid, où les hommes de Carlo Ancelotti voudront faire oublier ce dernier Clasico sur leurs terres, remporté haut la main par les Catalans (4-0).

Peu d'absents !

Pour ce match, le tacticien italien devra se passer de Courtois, qui sera remplacé par Lunin dans les cages. Le jeune portier sera protégé par le duo Alaba-Militao, alors que Mendy et Carvajal occuperont les flancs de la défense. Devant l'arrière-garde, place à Tchouameni, Kroos et Modric, alors que Valverde sera aligné en tant qu'ailier droit. Vinicius Junior et Benzema compèteront l'attaque, alors que le Français connaît une légère période de disette. Quoi de mieux qu'un Clasico pour y mettre fin ?

En face, Xavi va logiquement miser sur Ter Stegen dans les cages, alors qu'il pourra compter sur le retour de Koundé en défense. Le Français sera accompagné d'Eric Garcia dans l'axe, alors que la presse espagnole annonce que c'est Alejandro Baldé qui sera décalé à droite, et que le poste de latéral gauche sera donc donné à Marcos Alonso. Au milieu, Busquets, Pedri et De Jong, alors que Gavi évoluera vraisemblablement en tant qu'ailier gauche, avec Dembélé de l'autre côté. En pointe, pas de surprise, et Lewandowski vivra donc son premier Clasico !