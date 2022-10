Tremblement de terre en Espagne après le nouveau fiasco du FC Barcelone, Manchester United est à vendre pour un montant indécent

La suite après cette publicité

Tremblement de terre en Catalogne

Une semaine après la défaite face à l'Inter (0-1), le FC Barcelone n'avait pas le droit à l'erreur face au même adversaire, sous peine d'être reversé en Europa League. Et bien c'est un terrible séisme qui s'abat sur la Catalogne. Au terme d'un match nul spectaculaire qui s'est terminé sur le score de 3-3, le Barça a pratiquement dit adieux aux phases finales de la Ligue des Champions. Le constat du journal Marca est implacable : «au bord du gouffre chaque année». Une victoire de l'Inter face au Viktoria Plzeň lors du prochain match scellerait définitivement le sort des hommes de Xavi. «Vivant par miracle», résume d'ailleurs le journal Sport. Au terme du temps additionnel, Kristjan Asllan pouvait mettre KO le Barça, mais ce dernier a buté sur Ter Stegen alors que la passe pour son coéquipier semblait être la meilleure solution. La Gazzetta dello Sport parle de «nuit magique chez les champions». Le doublé de Robert Lewandowski maintient l'espoir, mais en ce jeudi matin, le réveil est compliqué pour les Espagnols.

Manchester United est à vendre !

Contestée par les supporters, la famille Glazers, propriétaire de Manchester United depuis des années, pourrait bien céder la main. Et à en croire le Daily Express, ces derniers souhaitent faire des Red Devils l'équipe sportive la plus valorisée dans le monde. Et oui, la famille Glazers réclame pas moins de 10 milliards de livres ! Une information également reprise en Une du Daily Star ou encore du Daily Mirror qui évoquent en revanche un montant de 9 milliards de livres. Plusieurs acheteurs potentiels envisageaient de formuler une offre estimée à près de 6 milliards d’euros cet été. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, qui contrôle déjà les clubs de Nice et Lausanne, figurait en bonne position parmi les intéressés. Reste à savoir s'il sera enclin à réaliser l'achat du siècle !

Mohamed Salah dans l'histoire de la Ligue des Champions

En proie à de sérieux doutes, Liverpool s'est rassuré en humiliant les Rangers (7-1) ! Une rencontre qui a surtout été marquée par le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, signé Mohamed Salah. La presse anglaise lui rend hommage en ce jeudi matin à l'image de The Sun. «Woah Salah», s'exclame le tabloïd anglais. Rentré à la 68ème minute de jeu, l'Égyptien n'a mis que 6 petites minutes pour marquer d'une pierre blanche l'histoire de la Ligue des Champions. Le Daily Mirror parle d'un «Salah volant» sur sa Une. L'attaquant de 30 ans fait aussi la couverture du Daily Star qui met aussi en avant Roberto Firmino, double buteur. À noter le triplé de passe décisive de Diogo Jota. C'était décidément une soirée parfaite pour les Reds !