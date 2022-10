Ligue des champions : le FC Barcelone tenu en échec par l'Inter, Liverpool gifle les Rangers, le Bayern qualifié pour les 8es

Après les qualifications de Naples et du Club Bruges pour les huitèmes de finale plus tôt dans la soirée, la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions se poursuivait ce mercredi soir avec six rencontres au programme et déjà des opportunités pour certaines équipes de décrocher leur ticket pour la phase finale de C1. D'autres jouaient même leur destin dans cette compétition, comme le FC Barcelone, qui recevait l'Inter. Une défaite à domicile éliminait les Blaugranas de la course aux 8es.

Les Catalans dominaient rapidement la rencontre et s'offraient plusieurs occasions, entre la tête de Lewandowski, sauvée par Mkhitaryan (9e) ou encore le tir enroulé de Dembélé sauvé par Onana (26e). En contre, les Nerazzurri s'offraient également des opportunités dangereuses, la meilleure étant la transversale de Dzeko à la reprise d'un coup-franc lointain (16e). A la suite d'un très bon travail de Raphinha, Dembélé ouvrait finalement le score avant la pause sur un centre de Roberto devant le but (1-0, 40e), de quoi réveiller le public du Camp Nou.

Un léger espoir pour le Barça

Au retour des vestiaires, profitant de la passivité défensive catalane, Barella et Martinez trompaient Ter Stegen, pourtant décisif, pour renverser le score de la rencontre. Le Barça poussait dans le dernier quart d'heure pour espérer au moins aller chercher le point du nul, mais les joueurs de Xavi manquaient de mouvement dans le dernier tiers. Lewandowski redonnait un léger espoir au Barça avant de se faire surprendre par Gosens. Le Polonais remettait finalement les deux équipes à égalité dans le temps additionnel et offrait aux siens un dernier espoir de qualification face au Bayern la semaine prochaine. Dans l'autre rencontre du groupe C, le Bayern Munich ne faisait qu'une bouchée du Viktoria Plzen, notamment grâce à un doublé de son milieu de terrain allemand Leon Goretzka.

Autre cador européen en lice ce mercredi soir, Liverpool, en déplacement chez les Rangers. S'ils s'étaient faits surprendre en début de match, les Reds pouvaient s'en remettre à Mohamed Salah, auteur d'un triplé en seulement cinq minutes en deuxième période. Du côté du groupe de l'OM, qui jouait chez le Sporting, Tottenham s'offrait son deuxième succès de la campagne face à Francfort avec notamment un doublé de Son et une supériorité numérique lors du second acte. Enfin, le Bayer 04 de Xabi Alonso s'inclinait à domicile face à Porto et occupe la place de lanterne rouge du groupe A.

Le classement des poules de la Ligue des champions.

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Rangers 1-7 Liverpool : Arfield (17e) / Firmino (24e, 55e), Nunez (66e), Salah (76e, 80e, 81e), Eliott (87e)

Groupe B :

Bayer 04 0-3 FC Porto : Galeno (6e), Taremi (53e sp 64e)

Groupe C :

FC Barcelone 3-3 Inter Milan : Dembélé (40e), Lewandowski (82e, 90+2e) / Barella (50e), Martinez (63e), Gosens (89e)

Viktoria Plzen 2-4 Bayern Munich : Vikanova (62e), Kliment (75e) / Mané (10e), Muller (14e), Goretzka (25e, 35e)

Groupe D :

Tottenham 3-2 Eintracht Francfort : Son (20e, 36e), Kane (28e) / Kamada (14e), Alidou (87e)

Sporting CP (résumé à retrouver ici) 0-2 Olympique de Marseille