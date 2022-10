LdC : l'OM bat encore le Sporting et se relance totalement !

Battre à nouveau le Sporting pour tout relancer dans le groupe D. Voilà quelle était la mission de l'OM ce mercredi soir dans l'antre lisboète. La confiance glanée lors du match aller la semaine dernière n'a pas été altérée par la défaite en Ligue 1 survenue samedi contre Ajaccio, et c'est un OM conquérant qui a débuté la rencontre. Avec un pressing intéressant et une qualité technique irréprochable pour ressortir les ballons, les hommes d'Igor Tudor, positionnés dans l'immuable 3-4-2-1, mettaient l'intensité nécessaire pour embêter l'équipe de Ruben Amorim.

La suite après cette publicité

Et cela se matérialisait par la course folle d'Amine Harit qui se précipitait pour jaillir sur un ballon qui semblait perdu. Celui qui était perdu, c'est le latéral droit Esgaio, qui cisaillait le Marocain, récoltant un deuxième carton jaune et étant exclu. Double peine donc puisque la faute offrait déjà un penalty à l'OM. Que se chargeait de transformer Mattéo Guendouzi (0-1, 20e). Avec un Harit flamboyant, le club olympien se montrait dangereux à chaque incursion. Sur l'une d'elles, le milieu offensif débordait, à la limite du hors-jeu, et servait tranquillement Alexis Sanchez qui doublait la mise (0-2, 31e). Une avance confortable pour des Olympiens en supériorité numérique.

Le Sporting finit à 9

Au retour d'une première période parfaite, les Marseillais pouvaient encore compter sur un Harit en jambes, qui ne trouvait cependant pas le cadre après un beau centre de Jonathan Clauss (55e). L'entraîneur du Sporting effectuait lui son 5e changement à l'heure de jeu, tentant le tout pour le tout. Mais ce tout c'était finalement l'expulsion d'un nouveau joueur, Pedro Gonçalves, coupable d'une faute en retard sur Balerdi puis de contestation. Deux jaunes coup sur coup et un Sporting qui allait finir à 9. Il n'en fallait pas plus pour Tudor, qui pouvait faire tourner son effectif. La suite du match ressemblait à une balade de santé pour l'OM. Les entrants, dont Payet, avaient l'occasion d'aggraver la marque. Un poteau, et rien de plus jusqu'au coup de sifflet final.

L'OM n'a pas saisi l'occasion pour empiler les buts, dans une fin de match au ralenti ou presque, mais l'essentiel est ailleurs. Le voilà deuxième de son groupe avec 6 points, derrière Tottenham (7 points) mais devant le Sporting (6 points) et l'Eintracht Francfort (4 points). Tout est encore possible, dans les deux sens, et le prochain match sur la pelouse de Francfort sera très important, avant de s'offrir un ultime choc, à domicile, face à Tottenham.

Le classement du groupe D