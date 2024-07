L’OL va payer moins cher que prévu Ernest Nuamah

Depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais est en feu et accélère sur différents dossiers. En deux jours, le club rhodanien a officialisé les arrivées de Moussa Niakhaté et de Abner Vinicius. Avant ça, le club avait aussi annoncé lever l’option d’achat de Said Benrahma et d’Orel Mangala. Au total, l’OL a déjà dépensé plus de 80 millions d’euros. Et même si les supporters pointent du doigt les sommes astronomiques envoyées à Nottingham pour Mangala et Niakhaté (70 millions en tout), Lyon n’en a pas terminé avec les montages financiers.

En janvier dernier, John Textor s’offrait l’ailier ghanéen Ernest Nuamah. Pour contourner les restrictions de la DNCG, Textor avait utilisé le club de Molembeek, qui appartient à son groupe Eagle Football. Le club belge, qui a été relégué cette saison en D2, avait déboursé 25 millions d’euros pour le récupérer et le prêter dans la foulée à l’OL. Évidement, Nuamah va rester à l’OL cet été et ne retournera pas en Belgique. Mais selon les informations de la presse belge et notamment de Sudinfo, l’OL va finalement débourser 18 millions d’euros au total, soit 7 millions de moins que le montant dépensé par Molembeek. En attendant, peut-être, des bonus et un pourcentage à la revente. Mais tout ça est bien sûr anecdotique puisque les deux clubs ont le même propriétaire.