Arsenal s’offre un espoir de l’Ajax Amsterdam

Après avoir enregistré la signature définitive de David Raya, prêté avec option d’achat par Brentford lors de l’exercice précédent, Arsenal vient de s’attacher les services d’un nouveau portier. Il s’agit de Tommy Setford, jeune gardien de but formé aux Pays-Bas et international U20 anglais. Alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat avec l’Ajax Amsterdam, le natif d’Haarlem va poursuivre sa progression chez les Gunners.

«L’Ajax a conclu un accord avec Tommy Setford et Arsenal concernant le transfert immédiat du gardien de but à Londres. Le contrat de Setford avec l’Ajax devrait courir jusqu’au 30 juin 2025», a précisé le club néerlandais via un communiqué officiel, ce dimanche.