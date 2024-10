Vidéo : Illan Meslier réalise la boulette de l’année

Voilà une boulette qu’Illan Meslier ne risque pas d’oublier de si tôt. Ce vendredi soir, le portier français a couté la victoire à son équipe au bout du temps additionnel (90+7e) à cause d’une erreur monumentale. Alors que Leeds mène (2-1) sur la pelouse de Sunderland, les Black Cats ont une dernière situation pour revenir dans la partie et alors que Junior Firpo semble avoir fait le plus en dur en deviant le ballon sur son gardien, ce dernier se troue et laisse filer le ballon dans ses buts, offrant le nul à Sunderland.

La suite après cette publicité

Si le contre-son-camp a été attribué à l’ancien joueur du FC Barcelone, aucun doute ne subsiste concernant le nom du coupable de la déconvenue de Leeds au Stadium of Lights.« Tout le monde peut faire des erreurs sur le terrain, il (Illan) reste toujours un très bon gardien de but. Il mettra tout cela derrière lui», a assuré son compatriote Régis Le Bris, désormais entraîneur de Sunderland. Une chose est sûre, cette vidéo risque de faire le tour des réseaux sociaux pendant un moment.