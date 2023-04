Barça : Xavi explique les raisons de la déroute face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Battu lourdement par le Real Madrid, au Camp Nou (0-4), le FC Barcelone est éliminé de la Coupe du Roi, mais doit s’imposer contre Gérone, lundi, pour conforter un peu plus son avantage en Liga. En conférence de presse, Xavi Hernandez a assuré que le Barça a déjà tourné la page après cette déroute.

«Nous avons analysé le pourquoi des choses. Ce sont nos erreurs, surtout en première mi-temps. On ne peut pas pardonner autant. Madrid est l’équipe qui vous fait payer le plus cher quand vous pardonnez. Maintenant, nous nous concentrons sur la Liga, qui est notre priorité depuis que nous avons perdu la Ligue des champions. Pour moi, c’est la compétition la plus équitable. L’équipe va bien, nous avons déjà tourné la page. La Ligue est l’objectif principal de la saison. Nous sommes bons en défense, nous avons récupéré des gens qui étaient fatigués et l’équipe est prête à renouer avec la compétition. Nous sommes une équipe jeune et c’est une question de temps et de maturité», a assuré le technicien catalan.

