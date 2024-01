Ligue 1 : la programmation TV de la 22e journée

Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer le planning de la 22e journée de Ligue 1 qui se tiendra entre le 16 et le 18 février prochain. En ouverture de celle-ci, l’Olympique Lyonnais recevra sur ses terres l’OGC Nice, le vendredi à 21h00 sur Prime Video. Le lendemain, Le Havre se déplacera sur la pelouse du LOSC (17h00) tandis que le Paris Saint-Germain, leader incontesté du championnat de France, croisera le fer avec le FC Nantes, une rencontre diffusée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot à 21h00.

Si Strasbourg et Lorient ouvriront le bal le dimanche 18 février, Monaco recevra Toulouse tandis que Montpellier et le Stade Rennais seront respectivement opposés à Metz et Clermont à l’occasion du traditionnel multiplex. Enfin, cette 22e journée se soldera par un choc entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois à 20h45 sur Prime Video.

La programmation complète de la 22e journée

Vendredi 16 février 2024 à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – OGC Nice

Samedi 17 février 2024 à 17h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Havre AC

Samedi 17 février 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

FC Nantes – Paris Saint-Germain

Dimanche 18 février 2024 à 13h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – FC Lorient

Dimanche 18 février 2024 à 15h00 sur Prime Video

AS Monaco – Toulouse FC

Montpellier Hérault SC – FC Metz

Stade Rennais FC – Clermont Foot 63

Dimanche 18 février 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot

Stade de Reims – RC Lens

Dimanche 18 février 2024 à 20h45 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille