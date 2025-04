L’ancien crack de Rennes Paul-Georges Ntep va jouer la Kings League

Et revoilà un visage très connu des amateurs de football français. L’ancien international français Paul-Georges Ntep, qui a ensuite choisi de représenter le Cameroun, va faire son retour en France puisqu’il a décidé de participer à la Kings League, compétition créee par Gérard Piqué. Il a été annoncé dans l’équipe du Youtubeur Michou.

La suite après cette publicité

Passé par Rennes, l’ailier de 32 ans était sans club depuis son départ du Vietnam et du Ho Chi Minh-Ville FC. Là-bas, il avait disputé 10 matches pour un petit but. Ce week-end, il aura donc l’occasion de refaire parler de lui avec l’équipe Génération Seven dans cette Kings League qui s’annonce palpitante.