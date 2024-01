Mohamed-Ali Cho rebondit à l’OGC Nice

En difficulté à la Real Sociedad où il n’a jamais su se frayer une place de titulaire (40 apparitions, 2 buts et 3 offrandes), Mohamed-Ali Cho (19 ans) a décidé de faire son retour en France. Le polyvalent attaquant formé à Angers avait quitté la Ligue 1 contre 11 millions d’euros à l’été 2022 et un an et demi plus tard, il a décidé de se relancer du côté de l’OGC Nice. Après avoir satisfait la visite médicale, le natif de Stains a signé son nouveau contrat.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, les Aiglons se sont satisfaits de ce transfert estimé à 12 millions d’euros bonus compris : «Mohamed-Ali Cho est un Aiglon ! L’attaquant français de 19 ans arrive de la Real Sociedad sous forme de transfert définitif.» Heureux, le joueur a confié : « j’ai franchi un palier en découvrant la Liga et la coupe d’Europe. Mais, même si tout est arrivé très vite, ma carrière commence à peine. Je veux exprimer mes qualités, continuer de progresser et m’affirmer. Je suis convaincu que rejoindre aujourd’hui l’OGC Nice va me permettre de le faire.» A lui de jouer !