Les regrets de Neymar sur son passage au PSG

Neymar le sait : il aurait pu faire plus à Paris, surtout si sa fragilité ne l’avait pas rattrapé. En 6 ans, le Brésilien n’aura pas réalisé une seule saison complète, l’un de ses grands regrets comme il l’a exprimé dans un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC ce dimanche. Il pense néanmoins avoir été au sommet de son art dans la capitale française.

«Est-ce qu’on reverra le grand Neymar ? Bien sûr que je suis toujours passionné par le football, et je suis assez d’accord quand on dit que mes meilleures années ont été au PSG, mais ça a été aussi très triste pour moi parce que j’avais beaucoup de blessures, qui pouvaient durer 3,4, 5 mois, et ça m’a ennuyé, regrette-t-il aujourd’hui. Mais sportivement, ils ont eu le meilleur Neymar que j’ai pu être dans ma carrière. J’ai été content de proposer ça au public français mais oui, il y a aussi un sentiment de tristesse, je n’ai pas fait de saison complète, sauf quand on est allé en finale de Ligue des Champions en 2020 (il avait eu une blessure à l’ischio en novembre 2019), c’était d’ailleurs une très belle année et je n’oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon coeur.»