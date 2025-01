Tottenham : l’étau se resserre sérieusement autour d’Ange Postecoglou

La saison passée, Tottenham était l’une des meilleures équipes de Premier League. Terminant à la 5e place après notamment un début de saison remarquable où les Spurs avaient même été premiers pendant un certain temps, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes chez les Londoniens. Finalement, quelques mois plus tard, rien ne va plus pour les hommes d’Ange Postecoglou. Malgré des résultats intéressants en Coupe et en Ligue Europa, Tottenham n’y arrive toujours pas en Premier League.

La suite après cette publicité

Restant sur six matches sans victoire dont cinq défaites en championnat, Tottenham recevait Leicester ce dimanche (15h). Une nouvelle fois, la déroute des coéquipiers de Pedro Porro aura été totale. Dépassés dans tous les domaines, les Londoniens avaient pourtant réalisé une première période correcte soldée par une ouverture du score de Richarlison (33e). Finalement, un retour des vestiaires catastrophique avec deux buts encaissés coup sur coup aura eu raison des Spurs, qui ont donc perdu un nouveau match en championnat. Vainqueur d’un seul de leurs onze derniers matches de championnat, Tottenham est complétement largué en Premier League et ne compte que huit petits points d’avance sur la zone de relégation en pointant à une anormale quinzième place.

La pression s’accentue autour d’Ange Postecoglou

Forcément, dans un tel marasme sportif, difficile de voir comment Ange Postecoglou pourrait conserver son poste dans les prochaines semaines. Interrogé après ce nouveau revers face aux Foxes, l’entraîneur de 59 ans s’est fendu d’une déclaration laconique pour parler de son avenir : «Si je suis menacé ? Qui sait ? Quand vous êtes manager d’un club, vous pouvez être très vulnérable et isolé. Mais je ne ressens pas cela. Je vois un groupe de joueurs qui donnent tout pour le club. Quand les gars qui doivent revenir reviendront, cela redonnera de l’énergie à tout le monde. Est-ce qu’il y a quelque chose que je pourrais dire qui changerait ce que je dois faire demain matin ? Rien. Je suis un entraîneur de football et je suis jugé sur les résultats, c’est ainsi que fonctionne le monde.»

La suite après cette publicité

Sur sa Une du jour, le Daily Star a enterré Postecoglou en faisant référence à la sortie piquante de l’ancien de Tottenham Jamie O’Hara qui a réclamé le départ du coach australo-grec. Pour autant, l’ancien entraîneur du Celtic Glasgow n’est pas le seul à être dans l’œil du cyclone à Tottenham. En effet, le propriétaire Daniel Lévy a également pris pour cible ce dimanche avec une banderole affichée en tribunes et qui le pointe clairement du doigt : «24 ans, 16 managers, un trophée - il est temps de changer.» Mais comme souvent dans ces cas-là, le premier fusible qui saute est l’entraîneur. Ainsi, Ange Postecoglou est en très mauvaise posture avec Tottenham et un départ imminent semble inéluctable…