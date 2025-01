Lens - PSG: les compositions officielles

Le RC Lens reçoit sur sa pelouse le Paris Saint-Germain dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1 à 17h00. Les Lensois s’articulent en 3-4-3 avec Koffi aux cages. En défense, on retrouve Medina, Sarr et Gradit. Machado, Diouf, Thomasson et Frankowski sont placés juste devant la défense. Et enfin, Koyalipou, Nzola et Sotoca vont animer l’attaque lensoise.

Les Parisiens s’organisent en 3-4-3 avec Donnarumma aux cages. Beraldo, Hernandez et Pacho sont en défense. Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz et Nuno Mendes occupent le milieu de terrain. Doué, Barcola et Lee Kang-in vont animer l’attaque parisienne.

Les compositions:

Lens: Koffi - Medina, Sarr, Gradit - Machado, Diouf, Thomasson, Frankowski - Koyalipou, Nzola, Sotoca

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Beraldo, Hernandez, Pacho - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes - Lee Kang-in, Doué, Barcola

