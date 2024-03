L’improbable anecdote d’André Ayew sur… Xavi

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, André Ayew (34 ans) a évoqué ses différents transferts au cours de sa carrière. Son aventure à l’OM, son retour en Ligue 1 et également son passage au Qatar. En 2021, le Ghanéen a fait le choix de rejoindre Al-Sadd, club alors entraîné par Xavi, et a expliqué les raisons au quotidien sportif.

«Je suis libre après deux saisons où je finis meilleur buteur de Swansea en Championship (15 puis 16 buts), on négocie avec deux clubs de Premier League. Mais Xavi m’appelle. J’ai regardé comment Al-Sadd jouait, c’était le Barça bis, et il me dit : "j’ai besoin de toi. Tu ne vas pas regretter et ton père a commencé là"», a raconté l’attaquant du HAC. L’entraîneur espagnol s’est rappelé du court passage d’Abedi Pelé en 1983, son premier club hors Ghana. «Ils se sont bien occupés de lui, il ne l’a jamais oublié», a rajouté André Ayew.