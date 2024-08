Chelsea pense à prêter un de ses gardiens à Strasbourg

Chelsea et ses gardiens de but, c’est une drôle d’histoire. Après la venue de Filip Jörgensen en provenance de Villarreal (25 M€), le club anglais se retrouve avec 7 joueurs à ce poste où se côtoient donc Robert Sánchez, Djordje Petrovic, Gabriel Slonina, Lucas Bergström, Marcus Bettinelli et Kepa Arrizabalaga. Il faut faire de la place et vite sous peine de rendre illisible la hiérarchie et de mettre le vestiaire en difficulté.

Une solution a peut-être été trouvée pour Djordje Petrovic. D’après L’Equipe, l’international serbe (3 sélections) pourrait être prêté un an à Strasbourg, dont les propriétaires sont les mêmes que ceux de Chelsea. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien de New England Revolution (MLS) gagnerait du temps de jeu en France. Si ce prêt va au bout, il deviendrait le troisième joueur à effectuer le même trajet (après Caleb Wiley et Andrey Santos), atteignant le quota de prêts entre mêmes clubs. Voilà qui contrarie la venue possible d’Anthony Lopes en Alsace.